Problema no motor do Boeing 737 Max levará até um ano para ser corrigido, revela empresa

A Boeing levará até um ano para reparar um problema no motor de todos os seus jatos 737 Max, o que atrasará a certificação de seus 737 Max 7 e Max 10.

A Boeing reuniu uma equipe de especialistas para “promover rapidamente uma solução segura e compatível” para uma falha que poderia causar superaquecimento do sistema antigelo do 737 Max e danificar o motor, escreveu a corporação em resposta a perguntas da senadora Tammy Duckworth, de acordo com a CBS News.

Funcionários da Boeing disseram anteriormente que resolveriam o problema dentro de nove a 12 meses, observou o veículo.

“Pequenas alterações feitas na entrada do motor podem alterar o comportamento do ar ao entrar no motor, impactando o desempenho do motor”, explicou a empresa em apuros.

“O processo de seleção de soluções para o potencial problema de superaquecimento exigirá uma compreensão completa dos impactos de segurança e conformidade em todos os sistemas”, acrescentou a Boeing.

Embora o problema específico nunca tenha ocorrido durante o voo, o pior cenário poderia causar a quebra de componentes do avião, informou a CBS.

“Para a segurança do público que voa, estou aliviado que a Boeing tenha se comprometido a consertar o conhecido defeito de segurança a bordo de seu 737 MAX 10 antes de tentar certificar e colocar mais uma aeronave defeituosa em serviço comercial”, disse Duckworth em comunicado ao CBS.

“Também estou grata que a Boeing levou a sério minha preocupação com o MAX 7 e concordou em priorizar a correção desse defeito de segurança em todas as aeronaves MAX no próximo ano, em vez de seu cronograma original de 2026”, acrescentou ela.

“Quando se trata da segurança dos passageiros e da tripulação, essa solução não pode ocorrer em breve – e estarei monitorando de perto os esforços da Boeing para garantir que ela permaneça no caminho certo para resolver permanentemente esse defeito de segurança e manter o público que voa seguro”, concluiu a senadora.

A Boeing obteve isenção da Administração Federal de Aviação para continuar operando os 737 Max 8 e 9 já certificados, explicou a CBS.

A empresa estava inicialmente procurando obter permissão semelhante para o Max 7, que estava em processo de obtenção de sua certificação final da FAA quando um painel de porta de uma aeronave da Alaska Airlines explodiu no meio do voo em janeiro.

A Boeing retirou o pedido depois que Duckworth exigiu que a FAA negasse a isenção de segurança do Max 7.

A empresa agora não tentará certificar totalmente os Max 7 e Max 10 até que o problema seja resolvido, disse a CBS.

Na terça-feira, o CEO da United Airlines, Scott Kirby, anunciou que a companhia aérea havia pedido à Boeing que parasse de construir os aviões 737 Max 10 que havia encomendado e se concentrasse na construção dos 727 Max 9.

“Acho que é impossível dizer quando o Max 10 será certificado”, admitiu Kirby em uma conferência do JP Morgan .

“Se e quando o Max 10 for certificado, iremos convertê-los de volta para Max 10, mas o Max 10 está disponível para nós até que seja certificado”, disse ele.

