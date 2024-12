Problema de saúde de Angélica não impede apresentadora de comandar premiação em São Paulo; entenda

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/12/2024 - 18:43 Para compartilhar:

A apresentadora Angélica, de 51 anos, que no final de novembro compartilhou nas redes sociais que está usando muletas e bota ortopédica para se locomover após torcer o pé no feriado do Dia da Consciência Negra, demonstrou profissionalismo ao cumprir um compromisso de trabalho marcado há meses.

Segundo uma fonte da IstoÉ Gente, a mulher de Luciano Huck, que foi convidada para apresentar a quarta edição do prêmio “TikTok Awards 2024”, marcada para terça-feira, 17 de dezembro, às 20h, no Distrito Anhembi, na capital paulista, não quis desmarcar sua participação na premiação devido ao seu estado de saúde e está confirmada no evento.

Neste ano, o ‘TikTok Awards 2024’ contará com a performance de Pabllo Vittar, além de uma participação especial ainda não anunciada. Medleys de Thullio Milionário, Grelo, TZ da Coronel e Duquesa.

Entenda o quadro de Angélica

Para entender, de forma geral, o diagnóstico de Angélica, a nossa reportagem conversou com o médico ortopedista Dr. Carlos Cedano, que explicou o caso da comunicadora.

Essa torção que Angélica sofreu é relativamente comum de acontecer?

Sim. A entorse do tornozelo é uma lesão frequente que pode ter diversos graus de gravidade, desde um simples estiramento dos ligamentos até a ruptura dos mesmos ou até uma fratura associada. Ao que me parece e pelo que li nas redes sociais, Angélica parece ter estirado o ligamento e deve se recuperar rapidamente. É claro que, para uma análise profunda, seria ideal acessar os exames, mas essa é a visão genérica do fato.

Em média, quanto tempo um paciente leva para se recuperar?

O tempo de recuperação depende da gravidade da lesão. Lesões mais leves podem apresentar boa recuperação em torno de três semanas, enquanto lesões mais graves necessitam de imobilização por seis semanas e podem exigir tratamento cirúrgico.

Por que ela optou pela bota ortopédica?

A bota permite o repouso da articulação, necessário para a correta cicatrização da lesão. Ela é associada ao uso de muletas para não haver carga sobre o membro. No caso da entorse de tornozelo, não há a obrigatoriedade de se utilizar gesso, podendo ser substituído pela órtese (no caso, a bota) sem prejuízo ao tratamento e com mais conforto para o paciente.

Há algum cuidado após a recuperação?

Após o tratamento, o paciente pode voltar a realizar as atividades que fazia antes, inclusive o uso de saltos. No entanto, antes disso, logo após a retirada da bota, é necessário fazer fisioterapia para fortalecimento, recuperação e equilíbrio.

Para avaliar a gravidade da lesão, é necessária uma avaliação por um médico ortopedista, que irá examinar e solicitar exames, como RX e ressonância magnética, quando necessário.