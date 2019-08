Privatização dos Correios não está em andamento, diz ministro Marcos Pontes

Você está comendo veneno

Por que a liberação indiscriminada de agrotóxicos pelo governo pode contaminar os nossos alimentos

Diante de mais de mil mortes por intoxicação e da contaminação de águas e alimentos sem que os cidadãos tenham sequer conhecimento, é preciso racionalidade no uso de agrotóxicos. Até as exportações podem sair prejudicadas com a atual política liberalizante, que atrai cada vez mais críticas