Prisioneiros palestinos deixam prisão israelense de Ofer

TEL AVIV, 30 JAN (ANSA) – Após um atraso de algumas horas determinado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os 110 palestinos detidos na unidade prisional de Ofer foram libertados nesta quinta-feira (30).

A medida aconteceu como contrapartida à soltura de oito reféns pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza. No entanto, o processo ocorreu em meio a uma multidão ensandecida, o que irritou o governo israelense.

Os dois ônibus com os prisioneiros palestinos deixaram a prisão após Israel ter recebido garantias de mediadores sobre a futura “libertação segura” dos reféns que seguem sob o poder do movimento no enclave.

Citado pela emissora BBC, o Escritório de Mídia de Prisioneiros de Gaza, administrado pelo Hamas, afirmou que o retorno dos palestinos ocorre sob “medidas de segurança rigorosas” para evitar “manifestações comemorativas”. O comboio está indo em direção de Ramallah, na Cisjordânia.

Essa é a terceira troca de reféns e prisioneiros sob o acordo de cessar-fogo fechado em 19 de janeiro que interrompeu a guerra em Gaza. Outro processo de libertação está marcado para o próximo sábado (1º).

O Hamas e a Jihad Islâmica libertaram hoje mais oito reféns sequestrados em Israel nos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023. A entrega deles para a Cruz Vermelha ocorreu perto dos destroços da casa de Yahya Sinwar, líder do grupo morto por Israel em outubro passado. (ANSA).