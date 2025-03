Priscilla Alcântara rebate crítica por ir à Sapucaí no Carnaval e expor tatuagens

Priscilla Alcântara esteve pela primeira vez na Marquês de Sapucaí, passarela do samba do Carnaval Carioca, na última segunda-feira, 03, para prestigiar o desfile das escolas do Grupo Especial. A cantora compartilhou cliques no Sambódromo, usando look ousado que deixou à mostra suas tatuagens, e rebateu duras críticas que rendeu críticas dos seguidores nas redes sociais.

“Minha primeira vez na Sapucaí. Emocionante demais”, escreveu ela na legenda da publicação com vídeo mostrando um trechinho do desfile em seus perfis no Instagram e no “X”, antigo Twitter.

+Priscilla Alcantara rebate críticas e explica mudança de nome artístico: ‘Minha fé nunca me podou’

+Do gospel ao pop, Priscilla fala sobre mudanças de nome e de carreira

Os registros dividiram opiniões dos internautas, que deixaram suas mensagens nos comentários.

“Meu Deus, eu nunca vou entender uma pessoa que tem um corpo bonito desse estraga com tatuagem”, disse uma seguidora. “Que o Senhor te alcance onde você estiver”, desejou mais uma. “Desceu ao nível mais baixo!”, opinou mais um.

“Ela colocou o look dela bafônico e foi para Sapucaí brilhar, e enquanto essa crentalhada está aí espumando com inveja dela porque não tem coragem de estar no mesmo lugar que ela e ficar com essa vida frustrada e tentando lança ódio sobre a gata, mas esquecem que ela é blindada”, apoiou um fã.

Uma usuária do “X” criticou as imagens, e recebeu invertida da cantora.

“Me dói no coração só de ver essa foto”, escreveu a internauta.

“Vai ao médico”, rebateu Priscila.

Ela colocou o look dela bafonico e foi para Sapucaí brilhar, e enquanto essa crentalhada tá aí espumando com inveja dela ,porque não tem coragem de está no mesmo lugar que ela ,e ficar com essa vida frustrada e tentando lança ódio sobre a gata, mas esquecem que ela é blindada. — Iago (@IagoGes1) March 4, 2025