Priscila Nocetti, ex-apresentadora da ‘Furacão 2000’, sofre infarto aos 38 anos

A ex-apresentadora da ‘Furacão 2000’ Priscila Nocetti, de 38 anos, foi internada às pressas na semana passada no Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, após sofrer um infarto. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a esposa de Rômulo Costa passou três dias no hospital, mas já teve alta e está em casa se recuperando do susto.

Em conversa com a coluna de Fábia, Rômulo confirmou a notícia e falou sobre o estado de saúde de sua mulher. “A Priscila infartou sim, no último dia 1º, no dia seguinte do aniversário da nossa filha Yasmin. Ela estava vendo filme na sala, deitada no sofá, quando sentiu fortes dores no peito e em seguida no braço esquerdo. Percebeu que eram sintomas de infarto e, como ela estuda muito sobre primeiros socorros, tomou um AAS imediatamente e aferiu a pressão arterial. Como estava bastante alta, me pediu para levá-la na emergência de um hospital”, explicou ele.

Rômulo Costa falou também sobre os procedimentos que Priscila Nocetti teve que passar e sobre sua recuperação já em casa.

“Graças a Deus não precisou colocar nada nas artérias. Ela fez um ecocardiograma que mostrou que o coração não sofreu nenhuma lesão e, apesar da intensidade dos sintomas e pressão altíssima, o coração dela não foi afetado em absolutamente nada, nenhuma parede, nenhum músculo. A Pri tem uma fé inabalável e, desde o início dos sintomas, se manteve calma, fez os primeiros socorros nela mesma e orou muito a Deus. Hoje, ela já está recuperada e medicada. A sorte é que a Pri nunca foi sedentária e não era tabagista. Ela sempre foi saudável, o que facilitou nessa recuperação e no diagnóstico sem sequelas, 100% normal. Ela tem um coração valente, a pessoa mais forte e inteligente que já conheci na vida. Ela sempre estuda um pouco de tudo, porque pensa que pode ajudar alguém e mal sabia ela que Deus a preparou para ter serenidade e se salvar, porque o socorro, nesses casos, tem que ser o mais rápido possível”, contou Rômulo.