Priscila Fantin desfaz rumores de participação no ‘BBB25’: ‘Continuo aqui fora’

Os rumores sobre os possíveis participantes da nova edição do “Big Brother Brasil” (TV Globo) estão rolando há um tempo nas redes sociais, mas os internautas estão dando bola fora. Após Kelly Key negar que ela e sua filha, a influenciadora Suzanna Freitas, vão fazer parte do programa, agora foi a vez de Priscila Fantin desmentir os boatos.

Nesta terça-feira, 7, a atriz negou que estará no Camarote do “BBB25″ junto com o marido, Bruno Loves, ao publicar registro através de seu perfil no Instagram, provando que não está em nenhum pré-confinamento.

“Enquanto seguem espalhando que eu tô confinada, continuo aqui fora fazendo a mesma questão de sempre, de viver tudo que a vida tem pra oferecer”, começou ela na legenda do post no Feed.

“Sol, vento no rosto, sorvete, bolhas de sabão, parceria, contemplação das obras divinas, edificação humana e, ainda bem, Fernanda Torres”, completou ela, se referindo a vitória da brasileira que acaba de ganhar o Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz de Drama.

Em uma das imagens, a artista aparece tomando sol.

A notícia agradou a alguns seguidores. Outros, porém, não se convenceram.

“Você jamais deve ir para um programa desses”, opinou uma fã. “Eu ainda acho que você está só disfarçando com essas fotos já tiradas. Acredito que você já está confinada. Te amo”, declarou outro usuário da plataforma.

O marido reforçou que o casal não vai participar do programa.

“Muito amor fora do confinamento!”, comentou Bruno Loves.

No finalzinho de dezembro, a cantora Kelly Key confirmou que foi convidada para o elenco do reality, mas disse que recusou o convite da Rede Globo.

“Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su [Suzanna Freitas] na próxima edição, mas não estaremos”, afirmou ela nas redes sociais.

“Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei. Combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto…”, afirmou ela.