Priscila Campos é reconhecida por promover negócios estrangeiros no Brasil

Da Redação 16/08/2022 - 19:46 Compartilhe

O Brasil foi o sexto país que mais atraiu investimentos estrangeiros diretos em 2021, segundo um relatório da Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad). O volume colocou a economia nacional acima de todos os países europeus e a elevou do 9º lugar, entre os destinos mais atraentes para se investir, em 2019, para a 6ª posição.

Ainda de acordo com a ONU, China lidera o ranking seguida por Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido e Singapura.

Na América Latina, a economia brasileira lidera a lista de investimentos diretos. Logo após, ficam Chile, México, Colômbia e Peru.

Conforme a Unctad, os setores mais beneficiados pelos investimentos foram agronegócio, fabricação de carros, eletrônicos, tecnologia da informação e serviços financeiros.

Foi nesse cenário que a brasileira Priscila Campos ficou reconhecida em 27 países como referência na prestação de serviços internacionais.

A empresária, CEO do Grupo International, administradora e representante legal de empresas estrangeiras no Brasil, foi eleita pelo International Business Institute como “Personalidade Feminina do Ano” por potencializar a economia do país e se destacar no empreendedorismo feminino.

Com vasta experiência em implantação de empresas estrangeiras no Brasil e abertura de empresas no Exterior (offshore), ela é formada em Ciências Contábeis, Administração e Relações Internacionais, além de pós-graduada em Contabilidade Internacional,

À frente de grandes multinacionais sediadas no Brasil, Priscila administra empresas de segmentos distintos, sendo eles energia sustentável, agronegócio, tecnologia, saúde e finanças.

Com trajetória construída por superações e conquistas, ela conquistou seu espaço perante as Câmaras de Comércio da França e de Portugal por todo seu conhecimento, tornando-se referência internacional.

“Comecei minha empresa sem capital, sem funcionários e sem fonte de renda; iniciei sozinha e com uma filha recém-nascida”, lembra a empresária.

Em 2021, ela assumiu o cargo de CEO da fintech Avante, instituição financeira que atua apenas em regiões periféricas oferecendo microcrédito para pessoas sem acesso ao sistema financeiro.

“Meu propósito de vida é incentivar pessoas, fazer com que acreditem em si mesmas, e arrisquem. Sonhos não se realizam sem atitude, sem correr riscos. Só precisamos tirar os sonhos do papel e colocar em prática”, conclui.