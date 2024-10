Prisão perpétua ou uma longa sentença? Garcia Luna saberá seu destino na quarta-feira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2024 - 10:09 Para compartilhar:

Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança do México durante o governo de Felipe Calderón, saberá na quarta-feira (16) se o sistema judiciário de Nova York o condenará à prisão perpétua, como pede a acusação, ou a 20 anos de prisão, como sugere sua defesa.

O mais alto funcionário mexicano a sentar-se no banco dos réus do sistema judiciário dos Estados Unidos comparecerá perante o juiz Brian Cogan, na quarta-feira, no Tribunal Federal do Leste, no Brooklyn, para ouvir seu destino, que foi adiado várias vezes.

Em 20 de setembro, a acusação pediu prisão perpétua para o ex-czar das drogas durante o mandato de seis anos de Felipe Calderón (2006-2012), enquanto a defesa pediu 20 anos de prisão, depois que ele foi considerado culpado em fevereiro de 2023 por um júri popular por cinco crimes.

Entre eles, o tráfico internacional de cocaína, protegendo o Cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que está cumprindo pena de prisão perpétua nos EUA.

García Luna “explorou seu poder e autoridade ao aceitar milhões de dólares em subornos de uma organização de tráfico de drogas que ele jurou processar”, disse a promotoria, que considera “difícil exagerar a magnitude dos crimes do réu”.

Desde sua prisão em dezembro de 2019, García Luna está detido no infame Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, que já abrigou figuras como o ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández – condenado a 45 anos de prisão por tráfico de drogas – e agora o bilionário rapper Sean “Diddy” Combs, acusado de estupro e agressão sexual.

Alguns de seus companheiros de prisão escreveram ao juiz para pedir clemência ou magnanimidade para com ele depois que ele os ajudou a preparar o certificado de ensino médio.

“Ele é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, sempre tira um tempo do seu tempo para nos dar conselhos e nos motivar para que, quando sairmos dessa situação, possamos nos integrar à sociedade”, diz um prisioneiro.

As cartas escritas por prisioneiros e familiares em nome do engenheiro mecânico de 56 anos podem não ter muita influência sobre o juiz Cogan, que condenou “Chapo” Guzmán à prisão perpétua em 2019 e em cujo julgamento surgiu o nome de García Luna, que em 2013 foi listado pela revista Forbes como um dos “10 mexicanos mais corruptos”.

– “Honra intacta” –

O ex-funcionário mexicano tentou, em vão, que o julgamento fosse repetido, alegando que ele tem evidências que provam sua inocência.

Em uma carta manuscrita publicada em 18 de setembro, ele sugeriu que o governo do ex-presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estava por trás de sua condenação.

A carta lamentava que o sistema judiciário dos EUA tivesse usado “informações falsas fornecidas pelo governo do México” e testemunhas com “registros criminais” que ele perseguiu quando era czar antidrogas.

De acordo com García Luna, a promotoria “não apresentou uma única prova ou evidência para provar os crimes” contra ele.

“Minha honra está intacta, não cometi nenhum crime”, disse ele.

Após sua prisão, segundo ele, os promotores de Nova York propuseram um acordo para que ele se declarasse culpado de tráfico de drogas em troca de “enfraquecer” a vida institucional do México em troca de uma sentença leve (6 meses) e “benefícios econômicos”, o que ele recusou, disse na carta.

García Luna advertiu que recorrerá da condenação e esgotará todos os recursos legais “até conseguir” sua liberdade.

af/arm/dga/jmo/dd