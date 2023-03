Prisão, investigação e depoimentos: o que vai acontecer com MC Guimê e Cara de Sapato após assédio no ‘BBB23’ ?

O que vai acontecer com Guimê e Cara de Sapato ?

A IstoÉ Gente procurou a advogada familiarista Antília da Monteira Reis, que explicou o que irá acontecer com MC Guimê e Cara de Sapato após a acusação de assédio. Entenda!

“Os próximos passos serão ouvir os depoimentos dos averiguados: MC Guimê e Cara de Sapato, e da vítima (Dania) quando sair do confinamento. Entendo que não existem muitas provas para serem colhidas – haja vista que os vídeos são claros e explícitos tendo provado a consumação dos crimes cometidos. No âmbito Cível a vítima tem até três anos, após os fatos, para ingressar com ação por danos morais contra os assediadores e produção do BBB23”, começou Antília.

“A produção do programa, após confirmar a consumação de atos tipificados como crime, deveria ter expulsado os participantes e não eliminá-los, pois, os reflexos juridicos são totalmente diferentes sendo que a expulsão traduz a rescisão contratual e por consequência os participantes não receberiam o cachê e os prêmios. E com a eliminação trata-se de uma simples infração de contrato sem nenhuma oitea sanção a não ser o desligamento da atração, o que não se pode permitir haja vista que as provas são explícitas confirmando os crimes sexuais cometidos”, finalizou a advogada.