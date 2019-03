Prisão de Moreira Franco teve perseguição e ajuda de taxista, diz TV

Ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco foi preso na manhã desta quinta-feira (21) ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A ação da Polícia Federal contou até com uma perseguição e teve a ajuda de um taxista, segundo informações da Band News TV.

De acordo com o jornalista Rodolfo Schneider para a Band News, um taxista foi abordado por agentes da PF para ajudar a prender Moreira Franco. Quatro agentes esperavam o ex-ministro no aeroporto, mas ele saiu por outra área em uma SUV marrom. Surpreendidos, os policiais começaram a perseguição.

Longe da viatura, os quatro policiais pediram ajuda a um taxista que trabalha na cooperativa do aeroporto e que chegava ao Galeão para buscar um passageiro. O taxista seguiu o carro de Moreira Franco, inclusive usando a faixa exclusiva do BRT. Ao ultrapassar o veículo do ex-ministro, os agentes desceram e realizaram a prisão.