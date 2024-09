‘Prioridade do G7 é cessar-fogo no Oriente Médio’, diz Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

NÁPOLES, 25 SET (ANSA) – O vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (25) que o G7, liderado pela Itália em 2024, tem como prioridade trabalhar pelo cessar-fogo no Líbano e em Gaza, ambos sob ataque de Israel.

“Nós falaremos com Israel para que não se pense em um ataque terrestre no Líbano. Precisamos certamente criar uma nova fronteira terrestre, como a que foi feita para a fronteira marítima entre Israel e o Líbano”, afirmou Tajani.

O ministro também disse que teve “uma conversa longa com o ministro das Relações Exteriores do Irã [Ali Bagheri], tentando convencê-lo a ajudar a pressionar o Hezbollah até que cessem os ataques contra Israel”.

É importante que “haja eleição para um novo presidente no país que possa ser o interlocutor para um diálogo [com Israel]”, acrescentou Tajani.

O conflito no Oriente Médio, iniciado há quase um ano, ganhou nova escalada nos últimos dias, com ataques das forças israelenses no Líbano, a fim de liquidar membros do Hezbollah, preocupando autoridades internacionais.

Durante discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas na última terça-feira (24), o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o “Líbano não pode virar uma nova Gaza”.

(ANSA).