Prioridade da Geração Z italiana é ‘viver bem’, diz relatório

ROMA, 31 JUL (ANSA) – Uma pesquisa realizada pela agência americana de comunicação BCW apontou que a prioridade dos jovens italianos da Geração Z – a dos nascidos entre 1997 e 2012 – é “viver bem”.

Os principais valores citados pelos participantes dessa faixa etária na Itália foram a benevolência (definida pelo estudo como a preservação do bem-estar das pessoas do entorno), o universalismo social (compreensão, tolerância, proteção e justiça para todos) e a autodeterminação (valorização da própria independência de pensamento e ação).

Os outros valores em destaque no ranking são: segurança, universalismo natural (proteção do meio-ambiente e dos animais), estimulação (busca por novidades e desafios), sucesso pessoal, tradição (da própria cultura ou região), prazer, conformismo (aceitação das expectativas e normas sociais) e poder (busca por status social e prestígio).

Os dados são do levantamento “Age of Values 2023” (“Idade dos Valores 2023”, em tradução livre), que ouviu 36 mil pessoas em 30 países.

Entre os italianos, 33% dos entrevistados afirmou considerar importante aproveitar todas as oportunidades de diversão, número que é de 22% na geração anterior, a dos Millenials (1981-1996).

Além disso, 31% da Geração Z deseja viver uma “vida estimulante e aventureira”, quase o dobro do índice dos Millenials, de 17%.

Em relação aos jovens da mesma faixa etária globalmente, os “GenZ” italianos também têm menos interesse em reconhecimento social (33% na Itália, 44% no mundo) e no sucesso financeiro (20% na Itália, 32% no mundo). (ANSA).

