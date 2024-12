Prioridade absoluta é começar discussão da reforma tributária na Câmara, diz Padilha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 17:45 Para compartilhar:

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a “prioridade absoluta” do governo é começar a discussão da reforma tributária na Câmara dos Deputados, após as alterações feitas pelo Senado no projeto de regulamentação. “Sempre apostamos que era possível Senado concluir a votação da reforma. A expectativa é de que possamos votar o projeto ainda esta semana na Câmara”, falou o ministro.

Ele conversou com jornalistas após visitar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua residência em São Paulo, onde o chefe do executivo está se recuperando após passar por procedimentos médicos para drenagem de um sangramento intracraniano e prevenção de novos sangramentos. Rui Costa também estava no encontro em São Paulo, mas não falou com a imprensa.

De acordo com Padilha, os ministros ainda discutiram com Lula o balanço das votações da reforma tributária e do projeto de lei que cria o mercado regulado de carbono no Brasil, sancionado no último dia 12.

Marco fiscal

O ministro das Relações Institucionais disse que o projeto de lei que consolida alterações no marco fiscal é a segunda prioridade do governo para esta semana e que o assunto foi discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro realizado nesta tarde. Padilha visitou Lula em sua residência em São Paulo, juntamente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que não falou com a imprensa.

“Falei sobre relatores do projeto que consolida o marco fiscal, segunda prioridade desta semana”, afirmou Padilha. A primeira, segundo ele, é a reforma tributária.

O ministro disse que, retornando de São Paulo, a equipe trabalhará “intensamente” com “confiança de que é possível terminar esta semana o pacote fiscal”. Ele retorna ainda hoje para Brasília.

Além da reforma tributária e do pacote fiscal, Padilha falou que pretende enviar ainda esta semana o projeto de lei dos militares.