Prio está preparada para novos investimentos na casa de bilhão, diz presidente da empresa

A Prio – antiga PetroRio – está preparada para realizar novos investimentos na casa de bilhão para a aquisição de novos campos, informou o presidente da companhia, Roberto Monteiro, durante a manhã desta segunda-feira, 29, durante o Latin America Investment Conference (LAIC) de 2024, realizado pelo UBS BB.

O comentário foi realizado em meio à discussão sobre qual seria a perspectiva para os futuros investimentos realizados pela Prio. Durante o evento, Monteiro comentou que, por um lado, a empresa vai continuar focada em poços maduros. Contudo, não vai comprar ativos com potencial baixo. “Metade do meu tempo eu dedico para buscar oportunidades de M&A (fusão e aquisição)”, afirmou o executivo, mencionando futuros poços.

Um dos que estão sob o radar de interesse da Prio está localizado no Golfo do México, segundo Monteiro. “É uma jurisdição que sempre nos despertou curiosidade”, acrescentou. Por outro lado, o presidente da companhia mencionou que oportunidades na África, Argentina, Colômbia e Equador estão mais distantes no momento. “Não temos tamanho para isso”.

