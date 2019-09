Princípio de incêndio assusta frequentadores do AquaRio

Rio – Um princípio de incêndio assustou frequentadores do AquaRio, na Zona Portuária do Rio, neste domingo. O prédio precisou ser esvaziado depois que um alarme de incêndio foi acionado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fizeram varredura no local e nada foi encontrado.

De acordo com a administração do museu, o prédio foi evacuado por medida de segurança e para trabalho da brigada de incêndio e do Corpo de Bombeiros. Após procura, nenhum foco de incêndio foi encontrado. Os visitantes com ingressos comprados serão ressarcidos ou poderão reagendar a visita.