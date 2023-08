‘Princípio de acordo’ para transferência de Fred do Manchester United para o Fenerbahçe

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/08/2023 - 17:20 Compartilhe

O meio-campista brasileiro Fred está de saída do Manchester United após cinco temporadas para jogar no Fenerbahçe, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (11), falando de um “princípio de acordo” com o time turco.

Fred, de 30 anos, será oficialmente jogador do Fenerbahçe assim que passar no exame médico, agendado para este sábado, informou o United em seu site.

Não foram divulgados números da operação. De acordo com o Manchester Evening News, os ‘Red Devils’ aceitaram uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões na cotação atual) por um jogador que tinha mais um ano de contrato.

Fred chegou a Old Trafford em 2018 vindo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele vestiu a camisa do Manchester United 139 vezes, marcando 8 gols.

jta/bvo/dr/aam/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias