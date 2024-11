Príncipe William faz atualização sobre estado de saúde de Kate Middleton: ‘Ela está indo muito bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 16:17 Para compartilhar:

Após um ano difícil para a saúde da princesa Kate Middleton, o príncipe William disse que sua esposa está “muito bem”. O aristocrata compartilhou as atualizações sobre a parceira nesta quarta-feira, 6, horas antes de cumprir agenda na África do Sul.

O Príncipe de Gales está na Cidade do Cabo para receber o prêmio Earthshot Prize, sobre o meio ambiente, e conversou com alguns jornalistas sobre a princesa. “Ela está indo muito bem, obrigado. Kate está torcendo por mim. Sei que ela estará realmente ansiosa para ver esta noite ser um sucesso”, disse à BBC.

+ Sabrina Sato perde o bebê no segundo mês de gestação

+ Samara Felippo reflete sobre estimular autoestima de crianças pretas: ‘Olhar atento e pulso firme’

Middleton, que está se recuperando do tratamento com quimioterapia, não acompanhou o marido na viagem e permaneceu na Grã-Bretanha com os filhos, George, 11, Charlotte, 9, e Louis, 6.

A princesa está voltando a participar de compromissos oficiais aos poucos. Em setembro, ela planejou e participou de uma reunião com membros de um projeto de caridade com crianças, no Castelo de Windsor, na Inglaterra. Ela revelou o diagnóstico da doença em março, e disse que os médicos só descobriram a condição após a realização de cirurgia abdominal.

Após meses intensos de tratamento, Kate confirmou o fim da quimioterapia em setembro. Em um vídeo bastante emocionante, a princesa disse que estava muito “aliviada” por encerrar esse capítulo de sua vida.

“Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para as pessoas mais próximas de você”.

Confira o anuncio do diagnóstico em março