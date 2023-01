Príncipe William estaria horrorizado com declarações de Harry em livro, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2023 - 15:20 Compartilhe

O príncipe William estaria “absolutamente horrorizado” com as afirmações feitas pelo irmão, príncipe Harry, em sua autobiografia, “Spare”. Segundo fonte próxima da realeza britânica para o site US Weekly, o Príncipe de Gales não vê como retomar o relacionamento.





“[William] nem reconhece mais o próprio irmão. Ele quer acreditar que há esperança de paz no futuro, mas é difícil”, disse a fonte, acrescentando que o Príncipe de Gales ficou desanimado com o quão “rude e insultante” o príncipe Harry foi com ele, Kate Middleton e o rei Charles III na autobiografia.

“Neste ponto, ele não tem planos de falar com Harry. Ele aceitou o fato de ter perdido seu irmão mais novo e possivelmente para o resto da vida”, continuou a fonte.

Antes de Spare chegar oficialmente às prateleiras, seus capítulos levantaram deixaram a família real em clima de tensão. Em trechos iniciais, Harry detalhou seus altos e baixos com William, chegando inclusive a afirmar que eles tiveram uma briga física por causa de Meghan Markle em 2019.





