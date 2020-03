Príncipe William e Kate visitam República da Irlanda

O príncipe William e sua esposa Kate fazem uma visita à República da Irlanda, três semanas após o histórico avanço eleitoral do Sinn Fein, ex-braço político do IRA e favorável à reunificação com a província britânica da Irlanda do Norte.

O casal, que viajou de Londres em um voo comercial, aterrissou no aeroporto de Dublin no começo da tarde.

A duquesa de Cambridge vestia um sobretudo verde por cima de um vestido florido verde, a cor nacional da Irlanda. William usava terno e sobretudo escuros.

No início desta visita de três dias, o neto de Elizabeth II – segundo a sucessão do trono – e a esposa terão um encontro com o presidente irlandês Michael D. Higgins e o primeiro-ministro Leo Varadkar que, após sua derrota nas eleições de 8 de fevereiro, aguarda a formação de um novo governo.

Os duques de Cambridge depositarão flores no Garden of Remembrance, em homenagem aos que lutaram pela independência.