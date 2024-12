Príncipe William e Kate estão se preparando para assumir trono real ‘mais cedo do que esperavam’, afirma jornal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 16:14 Para compartilhar:

Príncipe William e Kate Middleton estão se preparando para assumir o trono do Reino Unido. Segundo o jornal New York Post, o casal passou a responder por mais responsabilidades reais após o diagnóstico de câncer do rei Charles III.

“Embora o rei esteja desempenhando seus deveres com determinação típica, ele teve que aceitar limitações durante seu tratamento de câncer”, esclarece a biógrafa real Sally Bedell Smith.

+ Regininha Poltergeist, musa dos anos 1990, vende empanadas para se sustentar: ‘Feitas por mim’

+ Luiza Possi estaria sendo cotada para substituir Ana Paula Padrão no ‘MasterChef Brasil’, diz jornalista

“Como resultado, William assumiu mais responsabilidades, e ele e Kate se prepararam para seus papéis futuros mais cedo do que esperavam”. O evento mais recente do príncipe como representante da realeza do Reino Unido aconteceu durante a reabertura da Catedral de Notre Dame em Paris, onde o filho da princesa Daiana apareceu sem o rei.

A preparação vem após um ano difícil. Em janeiro, a esposa do príncipe foi diagnosticada com câncer depois de uma cirurgia no abdome, e em razão disso, ela e William passaram boa parte de 2024 afastados das obrigações reais.

Após anunciar o fim das sessões de quimioterapia, em setembro, o casal voltou a fazer aparições públicas gradualmente.

“Há uma sensação de calma antes da tempestade”, completa Bedell. “Eles são os próximos na fila para o maior trabalho de suas vidas e, claro, a saúde de Kate tem prioridade, mas também permitiu que todos dessem um passo para trás e descobrissem o que é importante agora.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)