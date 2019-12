Príncipe Philip passa bem, mas continua hospitalizado

LONDRES, 23 DEZ (ANSA) – O príncipe Philip, de 98 anos, marido da rainha Elizabeth II, continua hospitalizado e está “bem”, recebendo tratamento por uma doença pré-existente, informou seu filho, o príncipe Charles, nesta segunda-feira (23). “Estão cuidando muito bem dele no hospital. No momento, é tudo que sabemos”, afirmou Charles à imprensa, ressaltando que “quando você chega nessa idade, as coisas não funcionam tão bem.

Philip, cujo título oficial é Duque de Edimburgo, foi internado na última sexta-feira (20) no hospital King Edward VII de Londres, para “observação e tratamento em relação a uma condição pré-existente”, segundo divulgado pelo Palácio de Buckingham. Conforme a nota, a hospitalização foi uma “medida de precaução”.

O marido da rainha Elizabeth II se retirou da vida pública em agosto de 2017 e não participa mais de eventos oficiais como representante da realeza. (ANSA)