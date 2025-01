Príncipe herdeiro saudita parabeniza Trump e anuncia mais investimentos nos EUA

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, parabenizou Donald Trump nesta quinta-feira (23) por seu retorno à Casa Branca, e anunciou que vai aumentar os investimentos e o comércio com os Estados Unidos para 600 bilhões de dólares em quatro anos.

O governante da Arábia Saudita transmitiu os parabéns de seu pai durante uma chamada telefônica com Trump, na qual expressou seus votos de “progresso e prosperidade”.

Também adiantou que seu país vai “aumentar seus investimentos e o comércio com os Estados Unidos para 600 bilhões de dólares [R$ 3,58 trilhões na cotação atual] em quatro anos”, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores saudita.

Não foram divulgados detalhes sobre a origem destes valores, que representam mais da metade do PIB do país, ou como seriam utilizados.

Na sua primeira gestão, iniciada em 2017, Trump se aproximou da Arábia Saudita, um importante parceiro dos Estados Unidos em matéria de energia e segurança.

Naquele mandato, a primeira visita do magnata como presidente foi a Riade. Nesta semana, o republicano brincou afirmando que um acordo financeiro significativo poderia levá-lo a fazer o mesmo.

“Eu fiz isso com a Arábia Saudita da última vez porque eles concordaram em comprar 450 bilhões de dólares (2,7 bilhões de reais) de nossa produção”, disse o magnata, acrescentando que poderia repetir a visita se o país saudita “quiser comprar por mais US$ 450 ou US$ 500 (bilhões)”.

sar/gmo/mas/atm/rpr/yr/aa