Príncipe herdeiro saudita descarta reconhecer Israel sem um Estado palestino

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 13:55 Para compartilhar:

O príncipe herdeiro e líder de fato da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, descartou nesta quarta-feira (18) a normalização das relações com Israel sem a criação prévia de um Estado palestino.

Bin Salman condenou perante o Conselho de Assessores do governo “os crimes da autoridade de ocupação israelense contra o povo palestino” e acrescentou: “O reino não cessará os seus esforços incansáveis para estabelecer um Estado palestino independente, com Jerusalém Oriental como sua capital (…), sem o qual não estabelecerá relações diplomáticas com Israel”.

bur/hme/anr/js/jvb/mvv/aa/dd