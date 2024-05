Príncipe Harry vai a evento no Reino Unido e ausência de familiares confirma rompimento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 10:57 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, 8, o Príncipe Harry da Grã-Bretanha fez uma breve visita à Londres para a missa do aniversário de 10 anos da Invictus Games Foundation, na Catedral de St. Paul. A celebração, que homenageia a competição criada por Harry para veteranos do exército, não contou com a presença de nenhum outro membro da Família Real Inglesa.

A ausência dos familiares — especialmente de Príncipe William, irmão do Duque de Sussex, e do rei Charles III — marca o rompimento oficial de Harry com o resto da família.

A ausência de Charles chamou a atenção da imprensa internacional — especialmente porque o monarca participava de uma festa no jardim do Palácio de Buckingham, a apenas alguns quilômetros de distância do evento onde Harry estava. A última vez que os dois se reuniram foi em fevereiro, em uma visita do príncipe que durou 45 minutos.

William, por sua vez, está focado em acompanhar a recuperação da esposa, Kate Middleton, em seu tratamento contra um câncer não especificado.

Vale lembrar que o príncipe e a esposa, Meghan Markle, romperam com a Família Real Britânica em 2021, após uma série de polêmicas.