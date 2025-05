Príncipe Harry quer se reconciliar com rei Charles após diagnóstico de câncer do pai

Príncipe Harry está afastado da Família Real desde 2020, mas quer mudar a forma de se reconciliar com os parentes agora que o seu pai, rei Charles III, está com câncer.

Ele deseja uma reconciliação e acrescentou que está “devastado” por uma decisão judicial que, segundo ele, lhe impede de voltar ao Reino Unido com sua esposa e seus filhos.

“Alguns membros da minha família nunca me perdoarão por escrever um livro… mas eu adoraria me reconciliar com eles”, declarou o duque de Sussex à BBC, referindo-se à sua autobiografia publicada há dois anos.

“Não sei quanto tempo resta ao meu pai […], mas seria bom se nos reconciliássemos. Não serve de nada continuar brigando. A vida é preciosa”, completou.

O recurso do príncipe Harry contra a decisão de reduzir sua proteção policial no Reino Unido foi rejeitado pelo Tribunal de Apelação de Londres, anunciou o juiz encarregado do caso. Na sentença, o juiz Geoffrey Vos disse que a decisão do governo britânico de reduzir as medidas de segurança era “compreensível”, já que “o duque de Sussex deixou suas funções reais e o Reino Unido para viver principalmente no exterior”.

O juiz indicou que compreende os “argumentos importantes e comoventes” do príncipe, mas considerou que não constituem “um argumento jurídico para impugnar” a decisão do governo.

Desde que se mudou para os Estados Unidos há cinco anos, Harry, sua esposa, Meghan Markle, e os filho – Archie e Lilibeth – perderam a proteção policial de rotina oferecida aos membros ativos da realeza, financiada pelos contribuintes britânicos.

Harry compareceu às audiências no Tribunal de Apelação nos dias 8 e 9 de abril, porém, não estava na última sexta-feira, 2, para ouvir a decisão. O Ministério do Interior determinou que as medidas de segurança para o príncipe e sua família seriam estabelecidas caso a caso.