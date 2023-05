Príncipe Harry participa de coroação de Charles na 3ª fileira

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2023 - 12:01 Compartilhe

LONDRES, 6 MAI (ANSA) – Sem a companhia de sua esposa Meghan Markle, o príncipe Harry participou neste sábado (6) da coroação de seu pai, o rei Charles III, na Abadia de Westminster, em Londres, sentado na terceira fileira de convidados.

Na celebração, o irmão de William ficou uma fileira mais para trás da que se sentou no funeral da avó, a rainha Elizabeth II, que morreu em setembro do ano passado, junto com seus primos, entre o marido da princesa Eugenie, Jack Brooksbank, e a princesa Alexandra.

Harry e Markle estão envolvidos em uma série de polêmicas e desentendimentos desde que anunciaram que se afastariam dos deveres da realeza britânica, em 2020. Um dos principais desdobramentos do caso foi uma entrevista concedida pelo casal à apresentadora Oprah Winfrey, no ano seguinte.

Na ocasião, a ex-atriz norte-americana denunciou racismo na família real, revelando que um de seus integrantes ficou preocupado com o “quão escura” seria a pele do primeiro filho do casal, Archie, tendo em vista que Markle é negra. Harry chegou a Londres ontem (5) da Califórnia para participar da cerimônia e deve retornar aos Estados Unidos imediatamente após o evento, para estar presente no quarto aniversário de Archie, que coincide com o dia da coroação de Charles III.

