Príncipe Harry mostra rostinho de Archie pela primeira vez desde bebê

Príncipe Harry surpreendeu os espectadores da série ‘The Me You Can’t See’ ao exibir pela primeira vez em muito tempo o rostinho de Archie, de 2 anos. A face da criança foi mostrada em um frame brevíssimo do segundo episódio do seriado, produção de Harry em parceria com a apresentadora Oprah Winfrey apresentando vários relatos de traumas e problemas de saúde mental.

O registro público prévio do rosto de Archie era de maio do ano passado, quando ele completou um ano. Na época, Harry e a esposa, a atriz Meghan Markle, compartilharam um vídeo no qual o bebê aparece no colo da mãe enquanto ela lê um livrinho para ele.

O novo registro mostra como Archie mais crescido – ele completou dois anos no dia 6 de maio. A imagem mostrada no documentário é com ele em uma praia, em pé, em frente à mãe, agachada atrás dele. Também chama atenção a cabeleira crescente da criança.

