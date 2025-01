Príncipe Harry fecha acordo com tabloides britânicos

LONDRES, 22 JAN (ANSA) – Os advogados do príncipe Harry chegaram a um acordo extrajudicial com os tabloides britânicos do News Group, grupo do magnata Rupert Murdoch, acusados de práticas ilegais para obter a acesso à sua privacidade.

O acordo foi firmado nesta quarta-feira (22), um dia após o adiamento do início do julgamento do caso. Com isso, os tabloides evitam o risco de uma condenação pública no Tribunal Superior de Londres.

O esposo de Meghan Markle abriu um processo contra o grupo editorial dos tabloides “The Sun” e “News of the World” por violações de privacidade e coleta ilegal de informações ao longo de décadas.

Segundo a imprensa local, a batalha legal de anos foi encerrada com um raro e surpreendente pedido de desculpas feito pelos tabloides a Harry. O acordo também envolve o pagamento de uma indenização de Murdoch ao príncipe, cujo valor não foi divulgado.

Durante a sessão no Tribunal Superior de Londres hoje cedo, o advogado do filho do rei Charles III, David Sherbone, leu uma declaração na qual o News Group oferece um “pedido de desculpas completo e inequívoco ao duque de Sussex” por anos de “intrusão ilegal”.

No início do ano passado, Harry já havia encerrado uma batalha judicial contra o Mirror Group Newspapers (MGN), editora dos tabloides “Daily Mirror”, “Sunday Mirror” e “Sunday People”, após sua vitória no processo no qual acusava as publicações de terem “recolhido ilegalmente informações” sobre a sua vida privada com grampos telefônicos entre 2006 e 2011.

Na época, o príncipe se tornou o primeiro membro da família real britânica a comparecer como testemunha no tribunal em 130 anos.

(ANSA).