Príncipe Harry e Meghan chegam à Colômbia

BOGOTÁ, 16 AGO (ANSA) – O príncipe Harry, do Reino Unido, e sua esposa, Meghan Markle, desembarcaram na Colômbia na noite da última quinta-feira (15) para participar de diversas atividades com a comunidade local.

A visita do casal real deve se concentrar em “temas voltados a toda a humanidade”, afirmou Francia Márquez, vice-presidente no país latino.

Ainda segundo o governo colombiano, a agenda dos duques de Sussex inclui também a presença em um fórum sobre cyberbullying, passagens por Cartagena, no norte do país, San Basilio de Palenque, tida como a “primeira cidade livre da América do Sul”, ao ser fundada por ex-escravizados africanos no século 18, e Cali, no sudeste, onde a viagem se encerrará com Harry e Meghan em um festival de música africana no domingo (18).

Em todos os lugares visitados, o casal deve encontrar “jovens mulheres, líderes sociais e comunitárias”, informou o governo da Colômbia. O príncipe também se reunirá com a equipe colombiana dos “Invictus Games”, uma competição voltada a veteranos de guerra e criada por ele após ter acompanhado os horrores do conflito no Afeganistão, no início dos anos 2000. (ANSA).