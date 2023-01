Príncipe Harry critica a imprensa por reportagens sobre mortos por ele no Afeganistão

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/01/2023 - 20:58 Compartilhe





LONDRES, 11 Jan (Reuters) – O príncipe Harry reagiu às críticas “nocivas” a seu livro de memórias, dizendo estar particularmente chateado com a “mentira” de que se gabou de ter matado 25 pessoas no Afeganistão quando servia como piloto de helicóptero militar.

Em seu livro “Spare”, o filho mais novo do rei Charles do Reino Unido relata suas duas viagens ao Afeganistão, primeiro como controlador aéreo avançado em 2007/08 e novamente em 2012, quando era co-piloto artilheiro em helicópteros de ataque Apache, e o número de pessoas que ele havia matado.

Conversando com o apresentador norte-americano Stephen Colbert no “The Late Show”, ele afirmou que a imprensa distorceu suas palavras para tirar sua revelação de contexto e disse que incluiu o material para tentar reduzir o número de suicídios de veteranos militares.

“Sem dúvida, a mentira mais perigosa que eles contaram é que de alguma forma eu me gabei do número de pessoas que matei no Afeganistão”, disse Harry.

“Escolhi compartilhar porque depois de quase duas décadas trabalhando com veteranos em todo o mundo, acho que o mais importante é ser honesto e poder dar espaço para que outras pessoas possam compartilhar suas experiências sem nenhuma vergonha.”

Na terça-feira, a editora do livro de Harry disse que a obra se tornou o livro de não ficção mais vendido no Reino Unido, e suas revelações pessoais íntimas sobre sua vida e de outros membros da realeza, e suas acusações sobre como eles trabalharam com uma imprensa hostil, dominaram a imprensa britânica por dias.

