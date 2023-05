Príncipe Harry comparece à coroação do rei Charles, mas não se junta a ele na varanda do Buckingham

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 11:34 Compartilhe

Por Suban Abdulla e Farouq Suleiman e Hani Richter

LONDRES (Reuters) – O príncipe Harry, o filho mais novo do rei Charles III, compareceu à coroação de seu pai na Abadia de Westminster neste sábado, embora tenha se sentado na terceira fila e não tenha aparecido na varanda do Palácio de Buckingham no auge da celebração.

Não estava claro até o início de abril se Harry, que agora mora na Califórnia, compareceria à ocasião histórica após ter tido um desentendimento público com sua família.

O veterano do exército de 38 anos que serviu no Afeganistão chegou à abadia sorrindo e vestido com um fraque, com suas medalhas no peito. Sua esposa Meghan e dois filhos pequenos permaneceram nos Estados Unidos.

Ele não desempenhou nenhum papel formal na cerimônia e observou enquanto seu irmão mais velho, William, o herdeiro do trono, se ajoelhava diante de seu pai para jurar lealdade como seu “homem de vida e de corpo”, um momento que foi saudado por aplausos da multidão do lado de fora.

Mais tarde, ele esteve ausente quando Charles e Camilla apareceram na varanda do Palácio de Buckingham junto de William e sua família, dois dos irmãos de Charles e os pajens do serviço religioso para acenar para a multidão.

Harry já foi um dos membros mais populares da família real e seu casamento com Meghan, uma atriz americana, no Castelo de Windsor em maio de 2018 foi um grande evento que atraiu multidões entusiasmadas.

Mas sua decisão de deixar os deveres reais e o desentendimento com sua família dividiram a opinião pública.

(Escrito por Angus MacSwan e Kate Holton)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias