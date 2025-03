Príncipe de Luxemburgo morre em decorrência de doença genética rara

O príncipe de Luxemburgo, Frederik de Nassau, morreu aos 22 anos de idade, em decorrência de uma forma agressiva e rara de sua condição genética. Ele tinha uma doença mitocondrial causada por mutações no gene POLG.

A morte do jovem ocorreu no dia 1º de março, em Paris, na França, mas foi anunciada nesta semana no site oficial da Fundação POLG, criada para apoiar estudos e pesquisas sobre a síndrome.

O pai do garoto, o príncipe Robert, primo de primeiro grau do grão-duque Henri de Luxemburgo, e a sua esposa, a princesa Julie de Nassau, detalharam como o filho morreu cercado por sua família:

“É com o coração muito pesado que minha esposa e eu gostaríamos de informá-los sobre o falecimento de nosso filho, o fundador e diretor criativo da Fundação POLG, Frederik. Na última sexta-feira, 28 de fevereiro, no ‘Dia das Doenças Raras’, nosso amado filho nos chamou ao seu quarto para falar com ele pela última vez. Frederik encontrou a força e a coragem para se despedir de cada um de nós, um de cada vez — seu irmão, Alexander, sua irmã, Charlotte, eu, seus três primos, Charly, Louis e Donall, seu cunhado, Mansour, e finalmente, sua tia Charlotte e seu tio Mark. Ele já havia falado tudo o que estava em seu coração para sua mãe extraordinária, que não o deixou por 15 anos.”

“Depois de presentear cada um de nós com nossas despedidas — algumas gentis, algumas sábias, algumas instrutivas — no verdadeiro estilo Frederik, ele nos deixou coletivamente com uma última piada de família de longa data. Mesmo nos seus últimos momentos, o seu humor e a sua compaixão sem limites o compeliram a nos deixar com uma última risada para nos animar a todos”, acrescentou o príncipe Robert.

As mutações no gene POLG roubam a energia das células do corpo, causando disfunção e falha progressiva de múltiplos órgãos e afetando o cérebro, nervos, músculos e o fígado, podendo levar também à perda da visão. Não há cura para o distúrbio genético, mas existe a possibilidade de acompanhamento com medicamentos que amenizem os sintomas.

A doença foi diagnosticada quando o príncipe tinha 14 anos e os seus sintomas se tornaram mais perceptíveis.