Príncipe Andrew não participará das celebrações de Natal com a família real

O príncipe Andrew, no centro de uma nova polêmica por suas relações com um empresário chinês suspeito de espionagem a favor de Pequim, não participará com o restante da família real das celebrações de Natal, informaram os veículos de comunicação britânicos nesta segunda-feira (16).

O irmão do rei Charles III caiu em desgraça devido à sua proximidade com o já falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, motivo pelo qual está afastado da família real há algum tempo.

Andrew esteve presente nas tradicionais festividades na residência real de Sandringham, na Inglaterra, em 2023.

