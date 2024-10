Principal suspeito de sequestrar Maddie é absolvido por abusos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

BERLIM, 8 OUT (ANSA) – O principal suspeito de sequestrar a menina britânica Madeleine McCann, de três anos, em um apartamento na região do Algarve, em Portugal, em 2007, foi absolvido nesta terça-feira (8) de acusações de abuso sexual que não estão relacionadas ao caso que até hoje não foi resolvido.

O paradeiro da criança continua um mistério e seu corpo jamais foi localizado. Para as autoridades da Alemanha, Maddie está morta.

Christian Brueckner, acusado de cometer três violações agravadas e dois casos de abuso sexual, que ocorreram entre 2000 e 2017, foi absolvido pelo Tribunal de Braunschweig em um julgamento que se arrastou desde fevereiro passado.

O Ministério Público havia pedido uma pena de 15 anos de prisão, mas em julho passado a juíza considerou as provas “insuficientes”, o que já apontava para a absolvição.

De acordo com o advogado do suspeito, Friedrich Fülscher, a absolvição era “o único resultado correto do caso” porque duas das vítimas de violação, uma adolescente e uma idosa, nunca foram identificadas. Entretanto, os procuradores já anunciaram que vão recorrer.

Apesar da decisão do tribunal, o homem de 47 anos continuará preso por enquanto, pelo menos até setembro de 2025, para cumprir sua pena de sete anos pela violação de uma mulher norte-americana na região do Algarve, onde McCann desapareceu.

Brückner foi formalmente identificado como suspeito do desaparecimento de Maddie, mas nunca chegou a ser indiciado pelas autoridades judiciais no âmbito deste caso. Recentemente, inclusive, seu colega de cela, identificado como Laurentin Codin, contou ter ouvido confidências do acusado em 2020.

Na ocasião, o suspeito teria relatado sobre o rapto de McCann, lembrando que uma namorada aguardava ele do lado de fora quando invadiu a propriedade e sequestrou a menina “numa região onde há hotéis e vive gente rica”.

Codin acrescentou ainda que o seu colega de cela resolveu levar Maddie porque não encontrou dinheiro no flat, além de ter revelado que estuprou meninas em um ônibus de sua propriedade demonstrando orgulho e satisfação de suas ações. (ANSA).