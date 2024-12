Principal reforço para a temporada 2025, Oscar deve usar a camisa 8 em seu retorno ao São Paulo

Em sua segunda passagem pelo São Paulo, o meia Oscar deve manter o mesmo número que o acompanhou no futebol chinês. O jogador poderá repetir a camisa 8, que também utilizava nos tempos em que defendia o Shangai Port no continente asiático.

No São Paulo, esse número tem uma grande chance de ficar vago. Giuliano Galoppo vinha sendo o dono da numeração. No entanto, o atleta argentino tem chances remotas de permanecer no clube. Santos e Boca Juniors já manifestaram interesse no atleta.

Oscar chega para dividir a responsabilidade de comandar a equipe em 2025 com o experiente Lucas Moura, outro medalhão do elenco. Ele foi anunciado nesta terça-feira, na véspera de Natal, como um presente para a torcida são-paulina.

Revelado pelo clube, o jogador manifestou a sua satisfação em retornar às origens. Oscar retorna ao Morumbi após um intervalo de 14 anos.

“Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei, fiz a minha base e me revelou. Estou feliz com essa possibilidade de retornar, a minha família também. Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias, e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos”, disse Oscar ao site oficial do São Paulo.

Para o presidente Julio Casares, o retorno de Oscar ao São Paulo vai dar um salto de qualidade ao elenco. “Oscar é um jogador que dispensa comentários. Tem uma qualidade técnica difícil de se encontrar no mercado. Vamos trabalhar para termos um 2025 com grandes resultados”, afirmou Julio Casares.

Na carreira, além de São Paulo e Shangai Port, Oscar também tem passagens pelo Internacional e pelo Chelsea, da Inglaterra. O atleta ainda vestiu a camisa da seleção brasileira e foi titular na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.