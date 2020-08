Principal ‘reforço’ do Guarani para enfrentar a Chape deve ser Júnior Todinho Atacante que marcou gol e foi expulso no triunfo contra o Botafogo-SP está habilitado a duelar contra o time catarinense após ficar suspenso contra o Paraná

Para buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani vai até o estado de Santa Catarina onde tem compromisso pela quinta rodada na próxima segunda-feira (24) visitando a Chapecoense na Arena Condá.

A novidade mais importante dentro das peças comumente usadas pelo técnico Thiago Carpini deve ser o atacante Júnior Todinho, autor de sete gols pelo Bugre na temporada somando o período antes e depois da paralisação forçada das competições em razão da pandemia.

Depois de ter uma atuação que variou “do céu ao inferno” frente ao Botafogo-SP em Ribeirão Preto onde fez o gol da vitória por 1 a 0, mas foi expulso no tempo complementar, ele cumpriu suspensão no embate onde o Guarani tomou a virada do Paraná e perdeu por 2 a 1 na cidade de Campinas.

Além de Júnior, existe uma esperança de que outros dois nomes estejam aptos fisicamente para enfrentar a Chape: Arthur Rezende e Lucas Abreu. Da mesma forma que Todinho, nenhum deles foi opção válida na última rodada da Série B.

A necessidade do departamento médico recuperar o quanto antes nomes que lidam com contusões, poupados por desgaste excessivo (Bruno Silva) ou mesmo a reabilitação de casos positivos de Covid-19 (Alemão, Cristóvam e Igor Henrique) se faz ainda mais importante devido a fase ruim vivida pelo clube desde a retomada do futebol.

Isso porque, contando apenas os 90 minutos regulamentares, o time fez nove partidas com seis derrotas, um empate e apenas duas vitórias.

