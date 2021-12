Principal índice europeu de ações fecha ano com alta de 22%

Por Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias caíram nesta sexta-feira, mas com forte alta acumulada no ano, em meio ao aumento das infecções por Covid-19 e às preocupações com o ritmo de recuperação econômica global.

Os volumes foram baixos, com muitos investidores ausentes e a maioria dos principais bolsas europeias fechadas, com exceção de Londres e Paris que tiveram sessões mais curtas.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,1%, com ações de varejo perdas principais.

As celebrações de ano novo em todo o mundo foram canceladasjá que o aumento nos casos de Covid-19 lança uma sombra sobre as festividades pelo segundo ano consecutivo.

Ainda assim, o benchmark europeu encerrou o ano com uma alta de 22%, seu segundo melhor ano desde 2009, com todos os principais subsetores obtendo ganhos anuais.

Os índices de bancos e de tecnologia foram os que mais subiram no ano, com alta de 34%, enquanto o de viagens, atingido pela pandemia, teve desempenho inferior, avançando 4%.

“Os pacotes de resgate relacionados à pandemia permitiram aos bancos europeus absorver o choque causado pela contração da atividade econômica no início do ano”, disse Charalambos Pissouros, chefe de pesquisa do Grupo JFD.

“Com a presidente (do BCE) Lagarde dizendo que é improvável que comecem a aumentar as taxas de juros em 2022, os bancos europeus podem continuar a se beneficiar.”

As ações de tecnologia continuarão a se beneficiar à medida que a flexibilidade do trabalho em casa permanecer, enquanto setores como materiais de construção, automóveis e alimentos e bebidas podem perder fôlego, como bancos centrais devendo apertar a política monetária, disse Pissouros.

Alemanha, Espanha e Itália estão entre as bolsas europeias fechadas para o feriado de Réveillon.

