Principal desafio econômico à indústria automobilística é a Selic, diz CEO de Renault Brasil

O CEO da Renault Brasil, Ricardo Gondo, afirmou que a Selic é o principal desafio econômico para a indústria automobilística no País. A declaração foi feita durante o painel “Uma visão setorial: impactos da conjuntura econômica atual”, do evento Country Risk Brasil 2025, promovido pela Coface.

Gondo pontuou ainda que a taxa de juros elevada afeta o custo para os consumidores e ressaltou que o segmento exige muito capital, devido aos investimentos que realiza no Brasil.

“A segunda preocupação do setor é com o câmbio, porque parte dos componentes dos veículos é importada”, acrescentou o CEO.

Ao ser questionado sobre o cenário de crescimento da indústria automobilística no Brasil nos próximos anos, Gondo reforçou que é preciso investir em tecnologia e no conforto do cliente. “Precisamos ter um mercado maior no Brasil, com volume e escala, porque temos investimentos que são enormes do ponto de vista da indústria”, enfatizou.