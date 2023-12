Principal central sindical argentina convoca greve geral para 24 de janeiro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/12/2023 - 16:25 Para compartilhar:

A Confederação Geral do Trabalho, principal central sindical da Argentina, convocou uma greve geral para o próximo 24 de janeiro, em repúdio ao decreto e ao pacote de projetos de lei do recém-empossado presidente Javier Milei, anunciou o secretário-geral da instituição, Héctor Daer.

“No dia 24 vamos fazer uma greve com mobilização ao Congresso para apoiar aqueles deputados e senadores que nos colocarem que isto não pode acontecer na Argentina”, disse Daer nesta quinta-feira, ao considerar que o decreto e os projetos de lei, que visam a desregulamentar a economia argentina, concentrariam no presidente “a soma do poder público”.

