Principal central sindical argentina anuncia greve para 10 de abril

A principal central sindical da Argentina anunciou nesta quinta-feira (20) uma greve de 24 horas para o dia 10 de abril, entre outros motivos, em apoio aos aposentados e em “defesa do setor produtivo”.

“A partir das 00h00 do dia 10 haverá uma greve de 24 horas”, disse em entrevista coletiva o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Héctor Dáer.

Entre as reivindicações da medida, ele mencionou a exigência de “um aumento emergencial para os aposentados”, a condenação à “repressão policial” em uma marcha no dia 12 de março que deixou 45 feridos, a “defesa do setor produtivo” e a reabertura das obras públicas, paralisadas por Milei desde que assumiu o poder em dezembro de 2023.

Esta será a terceira greve na era Milei. As outras duas ocorreram em janeiro de 2024, apenas um mês e meio após sua posse, e em maio.

A CGT também anunciou que participará da marcha anual de 24 de março, em memória dos desaparecidos durante a última ditadura militar na Argentina (1976-83), estimados em cerca de 30 mil, segundo organizações de direitos humanos.

Na semana passada, centenas de manifestantes se juntaram à marcha semanal dos aposentados que reivindicam melhorias em seus benefícios, mas foram reprimidos pela polícia, no que se tornou o protesto mais violento desde o início do governo Milei.

Essa convocação foi feita, principalmente, por torcedores de futebol, que participaram vestindo camisetas de mais de 30 equipes da liga argentina.

O saldo foi de mais de uma centena de detidos e 45 feridos, incluindo um repórter fotográfico, Pablo Grillo, cujo estado de saúde é extremamente grave.

Dáer também expressou seu apoio e solidariedade à família de Grillo.

O sindicalista pediu um aumento emergencial para os aposentados, cujo benefício mínimo equivale a cerca de 265 dólares (R$ 1.500), valor recebido por quase 60% dos idosos.

Além disso, exigiu a retomada das obras públicas: “Há muitas obras que estão 80%, 90% concluídas e foram paralisadas por uma decisão política”, afirmou Dáer.

