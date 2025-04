Principal assessor comercial de Trump baixa a temperatura de confronto com Musk

Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais de Donald Trump, insistiu neste domingo (13) que “está tudo bem” com Elon Musk, depois que o colega assessor da Casa Branca e dono da Tesla, SpaceX e X o chamou de “idiota”.

Musk liderou os severos cortes de gastos públicos iniciados pelo presidente dos EUA, mas entrou em conflito com Navarro por causa da guerra tarifária que ele ajudou Trump a gestar.

Navarro é “um verdadeiro idiota” e “mais burro do que um saco de tijolos”, publicou o homem mais rico do mundo em sua rede social X na semana passada, durante uma discussão sobre as peças automotivas dos EUA usadas nos veículos da Tesla.

Mais tarde, ele apelidou o conselheiro de Trump de “Peter Retarrdo” em outra postagem.

“Já me chamaram de coisas piores. Está tudo bem com Elon”, disse Navarro neste domingo na NBC.

“Elon está fazendo um trabalho muito bom com sua equipe em relação a desperdício, fraude e abuso. É uma tremenda contribuição para os Estados Unidos”, acrescentou ele sobre os cortes liderados por Musk por meio do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Navarro havia mirado na Tesla depois que Musk propôs uma zona de livre comércio entre os EUA e a Europa.

O economista disse que a empresa de veículos elétricos monta principalmente componentes como baterias e motores enviados de fábricas na Ásia.

Esses são exatamente os tipos de empregos que Trump diz que sua ofensiva comercial foi projetada para trazer de volta aos Estados Unidos.

Musk rebateu com estudos que, segundo ele, mostram que “a Tesla tem os carros mais fabricados nos Estados Unidos”.

