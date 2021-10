Principais portos dos EUA funcionarão 24h/dia para aliviar gargalos, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira que os principais portos do país, localizados em Los Angeles e Long Beach, passarão a operar 24 horas por dia e sete dias por semana para aliviar os gargalos no transporte marítimo. Esses problemas de logística têm reduzido o ritmo da entrega de produtos, o que dificulta a produção e gera pressões inflacionárias.

Segundo Biden, cerca de 40% dos contêineres que chegam ao país passam por esses dois portos. Essa medida, portanto, deve acelerar os desembarques de mercadorias.

O chefe da Casa Branca também disse que é preciso realizar investimentos para que mais produtos sejam produzidos internamente nos EUA.

“O fortalecimento da nossa cadeia de suprimentos continuará sendo o foco da minha equipe”, afirmou o democrata no pronunciamento. “Se for necessário apoio federal, eu dirigirei todas as ações apropriadas. Se o setor privado não agir, vamos chamá-los e pedir-lhes que ajam”, acrescentou.

