Principais favoritos e alagoanos avançam às oitavas no Macena Open

Os principais favoritos confirmaram suas condições nesta quinta-feira no primeiro dia da chave principal do torneio profissional de Duplas do Masculino e Feminino do Macena Open, torneio recorde mundial de inscritos com 1.680 atletas e 2.640 inscrições em eventos da Federação Internacional de Tênis.

O torneio é dos maiores em pontuação com 470 aos campeões no ranking na categoria BT 400 e premiação total de US$ 40 mil.

Entre os homens, o número 1 do mundo Antomi Ramos e o italiano Diego Bollettinari sofreram, mas viraram os dois sets para derrotarem a dupla do venezuelano Ramon Guedez e o capixaba Álvaro Campanharo por 7/5 7/6 (7/4) após 1h30min: “Depois de um mês juntos conversamos muito como jogar bem, conversar durante o jogo. Vamos ver nesse último torneio se continuaremos leves, tranquilos e com confiança”, disse Bollettinari. Ramos confessou que esteve um pouco abaixo, mas vem estudando as teorias para evoluir na prática com a dupla que faz apenas o terceiro torneio junta: “Concordo (que fui um pouco pior hoje), mas sentei com o Diego e estamos estudando bem o Beach Tennis e como podemos jogar, fazer uma prova um pro outro. Teoricamente estamos bem e agora é na prática”, disse Ramos . A dupla enfrenta a parceria dos brasileiros Thiago Maranhão e Ricardo dos Santos.

Número 1 do Brasil e sexto do mundo, o catarinense André Baran e o italiano Tomaso Giovaninni, cabeças de chave 2, derrotaram por 6/1 6/0 os brasileiros Daniel Canellas e Felipe Valim e encaram os irmãos cariocas João Lauro e Diogo Carneiro que passaram por Victor Gonzaga e Felipe Roman por 3/6 6/3 10/6: “Foi engraçado porque hoje fez sol e calor ao longo do dia e pouco antes de entrar na quadra a chuva e o vento vieram, parece que lá do céu falaram, ‘venha, chuva e vento para você Tomaso'”, disse o bem-humorado italiano: “Mas não foi tão ruim, jogamos bem e ficamos focados para vencer”. Baran completou: “Sabíamos que seria um jogo duro, entramos muito atentos, eles são muito bons jogadores, o placar não condiz com o que foi o resultado. A semana inteira treinamos na pior das condições com o clima, chuva e vento e estamos preparados”.

No feminino, as italianas Sofia Cimatti e Nicole Nobile, cabeças de chave 1, venceram a 11ª seguida e seguem em busca do terceiro caneco consecutivo. Elas passaram pelas brasileiras Sofia Cimatti e Nicole Nobile por 6/1 6/0 contra Marcella Guerra e Ariana Marchezi e medem forças contra Debora Amaro e Barbara Muiz.

A dupla da brasileira Rafaella Miiller, ex-número 1 do mundo e atual quarta colocada, e a venezuelana Patrícia Diaz, sexta, passou com um duplo 6/0 sobre Maria Nakamura e Miryan Stochiero e encaram Giulia Rocha e Gabriela Sato.

Alagoanos avançam e querem a Bomboneira na quadra central nesta sexta para seguirem avançando



Entre os jogadores da casa, os vencedores do pré-quali, Eurico Cahu e Gabriel Padilha, marcaram um duplo 6/0 sobre o jogador de Aruba, Louis Posner, e o chileno Victor Velazquez e encaram Gustavo Russo e Gabriel Santos, cabeças de chave 8, não antes das 14h desta sexta-feira: “Não enfrentamos das duplas mais fortes, mas mesmo assim entramos focados e fizemos uma boa estreia. Agora é usar a torcida na quadra central para seguir avançando. Vamos transformar aqui em uma Bombonera”, comparou Eurico, natural de Maceió.

Outros dois alagoanos se despediram no masculino. O vice-campeão mundial juvenil pelo Brasil, Pedro Consiglio, e o parceiro gaúcho Natã Porte, perderam por 6/2 7/6 (7/3) diante dos atuais campeões do Macena Open realizado na Pajuçara, em Maceió, ano passado, os paulistas Leonardo Branco e Daniel Mola. Curiosamente, Mola e Branco haviam batido Consiglio na primeira rodada da última edição no torneio alagoano: “Espero que seja um bom prenúncio, mas vamos passo a passo, com confiança, mas sabendo que é difícil”, disse Branco. A dupla encara a principal parceria do Brasil formada por Allan Oliveira, 9º do mundo, e Thales Santos, 10º. Paulo Consiglio se despediu ao lado de Erick Pavesi.

A rodada de sexta-feira promete ainda mais com jogos das oitavas a partir das 9h e quartas de final não antes das 16h com a definição dos semifinalistas. As semis e finais de dupla masculina e feminina serão no sábado com transmissão do Sportv. O restante do evento tem transmissão do canal Play BT no youtube.

Programação desta Sexta-Feira (05/08):



Quadra Central

9h – Flavio AROUCA (BRA) / Hugo Cesar DOJAS (BRA) vs. Doriano BECCACCIOLI (ITA) [4] / Theo IRIGARAY (FRA)

10h – Sofia CIMATTI (ITA) / Nicole NOBILE (ITA) [1] vs. Debora AMARO (BRA) / Barbara MUNIZ (BRA)

11h30 – Leonardo GARROSSINO BRANCO (BRA) / Daniel MOLA (BRA) vs. Allan OLIVEIRA (BRA) [5] / Thales SANTOS (BRA)

13h – Samantha BARIJAN (BRA) / Raquel IOTTE (BRA) vs. Sophia CHOW (BRA) [4] / Flaminia DAINA (ITA)

14h – Eurico Cahu DE LIMA NETO (BRA) / Gabriel PADILHA (BRA) vs. Gustavo RUSSO (BRA) [8] / Gabriel SANTOS (BRA)

16h – MELO, L+NOGUEIRA, J or DO VALLE, A+SHIROZAKI CUNHA, L vs. PARANHO DE SOUZA ROCHA, J+SATO, G or DIAZ, P+MIILLER, R – Quartas de Final

17h30 – GIANOTTI, N+SPOTO, M or NEIS, F+PERES, M vs. GARROSSINO BRANCO, L+MOLA, D or OLIVEIRA, A+SANTOS, T

19h – MARCHEZINI, V+VITA, M or BRANCO, E+CASAGRANDE, N vs. FERRARI GARRIDO, I+PANSANI SIMOES, I or CAMARA, M+MUNIZ, F

20h30 – FONT, V+GARAVINI, M or CURY BUERES, g+LODIS, B vs. CARNEIRO, J+CHAVES DONNER CARNEIRO, D or BARAN, A+GIOVANNINI, T

Quadra 2

9h – Manuela ARY (BRA) / Brenda RIQUE (BRA) vs. Giulia TRIPPA (ITA) [6] / Veronica VISANI (ITA)

10h – Vitoria MARCHEZINI (BRA) / Marcela VITA (BRA) [3] vs. Elaine BRANCO (BRA) / Nicoli CASAGRANDE (BRA)

11h30 – Isabela FERRARI GARRIDO (BRA) / Isadora PANSANI SIMOES (BRA) vs. Marilia CAMARA (BRA) [8] / Flavia MUNIZ (BRA)

Quadra 4

9h – Nicolas GIANOTTI (FRA) / Mattia SPOTO (ITA) [1] vs. Fabricio NEIS (BRA) / Miguel PERES (BRA)

Daniel SCHMITT (BRA) / Joao WIESINGER (BRA) [7] vs. Giovanni CARIANI (BRA) / Hugo PARONETTO RUSSO (BRA)

11h30 -Vinicius FONT (BRA) / Marco GARAVINI (ITA) [6] vs. giovane CURY BUERES (BRA) / Breno LODIS (BRA)

13h – Joao Lauro CARNEIRO (BRA) / DIOGO CHAVES DONNER CARNEIRO (BRA) vs. Andre BARAN (BRA) [2] / Tommaso GIOVANNINI (ITA)

14h – Diego BOLLETTINARI (ITA) / Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) [3] vs. Thiago CRISTIANO MARANHAO RODRIGUES GOMES (BRA) / Ricardo Garcia DOS SANTOS (BRA)

16h – CIMATTI, S+NOBILE, N or AMARO, D+MUNIZ, B vs. ARY, M+RIQUE, B or TRIPPA, G+VISANI, V – Quartas de Final

17h30 – SCHMITT, D+WIESINGER, J or CARIANI, G+PARONETTO RUSSO, H vs. AROUCA, F+DOJAS, H or BECCACCIOLI, D+IRIGARAY, T – Quartas de Final

19h – CASADEI, V+CORTEZ, J or LOURENCO TRUSZ, I+MARTINS, J vs. BARIJAN, S+IOTTE, R or CHOW, S+DAINA, F – Quartas de Final

20h30 – BOLLETTINARI, D+RAMOS VIERA, A or CRISTIANO MARANHAO RODRIGUES GOMES, T+DOS SANTOS, R vs. DE LIMA NETO, E+PADILHA, G or RUSSO, G+SANTOS, G – Quartas de Final

Quadra 5

9h – Lorena MELO (BRA) / Julia NOGUEIRA (BRA) [7] vs. Andrea DO VALLE (BRA) / Leticia SHIROZAKI CUNHA (BRA)

Julia PARANHO DE SOUZA ROCHA (BRA) / Gabriela SATO (BRA) vs. Patricia DIAZ (VEN) [2] / Rafaella MIILLER (BRA)

Veronica CASADEI (ITA) / Joana CORTEZ (BRA) [5] vs. Isadora LOURENCO TRUSZ (BRA) / Julianna MARTINS (BRA)

Programação Prévia:

5/08 – Duplas Masculino e Feminino e Início Duplas Mistas Amador

6/08 – Finais Duplas Masculina e Feminina Profissional e Início Duplas Amadoras Masculino e Feminino

7/08 – Eliminatórias/Finais Duplas Amadoras e Duplas Mistas Profissional + Torneio BT 10 (sem premiação)

Serviço:

Local:

Rua Caravelas s/n (sítio situado ao final da rua)

Praia do Francês – Marechal Deodoro (AL).

