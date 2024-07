Principais bolsas da Europa caem em meio a forte queda de ações de semicondutores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 7:10 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/07/2024 – As principais bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, mantendo o tom negativo da semana, em meio a uma forte queda de ações de semicondutores e enquanto investidores assimilam dados de inflação da zona do euro e do Reino Unido.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,50%, a 514,78 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia amargava perdas de 2,85%.

O mau humor no setor de tecnologia veio após relatos de que o governo dos EUA está considerando aplicar as restrições comerciais mais severas disponíveis se empresas de chips como a ASML Holding e a Tokyo Electron continuarem dando à China acesso à tecnologia avançada de semicondutores.

Em Amsterdã, a ASML tombava 7,50% no horário acima, arrastando outros fabricantes de semicondutores holandeses, caso da ASM International (-4,8%) e da BE Semiconductor (-3,4%).

Mais cedo, foram divulgados números europeus de inflação ao consumidor (CPI).

Na zona do euro, confirmou-se que a taxa anual do CPI desacelerou para 2,5% em junho, um dia antes de o Banco Central Europeu (BCE) anunciar decisão de política monetária. O BCE, no entanto, sinalizou nas últimas semanas que provavelmente deixará seus juros inalterados neste mês, depois de cortá-los pela primeira vez em quase cinco anos no começo de junho, uma vez que certos componentes da inflação seguem persistentemente elevados.

Já no Reino Unido, o CPI anual ficou em 2% em junho, repetindo o nível de maio, mas contrariando previsão de que desaceleraria a 1,9%. A inflação britânica acima do esperado impulsionou a libra.

Às 7h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,05%, a de Paris recuava 0,20%, a de Frankfurt cedia 0,27% e a de Madri se mantinha estável. Já as de Milão e Lisboa subiam 0,09% e 0,33%, respectivamente.

