Principais bolsas da Ásia fecham em alta, de olho em estímulos contra coronavírus

As principais bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, à medida que investidores observam esforços de governos de várias partes do mundo de lançar medidas para amenizar o impacto econômico da pandemia do novo coronavírus.

O japonês Nikkei subiu 3,88% em Tóquio hoje, a 19.389,43 pontos, impulsionado por ações dos setores farmacêutico e de eletrônicos, enquanto o principal índice acionário da China, o Xangai Composto, apresentou modesto ganho de 0,26%, a 2.772,20 pontos.

Há expectativa de que a Câmara dos Representantes aprove um pacote fiscal de cerca de US$ 2 trilhões proposto pelo governo dos EUA para lidar com as consequências econômicas do coronavírus. O pacote já foi aprovado no Senado americano.

Ontem, os EUA já registravam mais de 82 mil casos de infecções pela covid-19, assumindo a liderança mundial, à frente de China e Itália, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

Nesta madrugada, o presidente chinês, Xi Jinping, prometeu ajudar os EUA a combater a doença numa ligação telefônica com o presidente americano, Donald Trump, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. No Twitter, Trump confirmou a conversa e disse que os dois países “estão trabalhando juntos”.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,87% hoje em Seul, a 1.717,73 pontos, e o Hang Seng avançou 0,56% em Hong Kong, a 23.484,28 pontos, mas o Taiex caiu 0,38% em Taiwan, a 9.698,92 pontos, e o Shenzhen Composto, índice chinês formado por empresas com menor valor de mercado, recuou 0,46%, a 1.693,35 pontos.

O fechamento misto das bolsas chinesas veio após a divulgação de mais um indicador desanimador que evidencia os estragos do coronavírus. No primeiro bimestre, o lucro de grandes empresas industriais da China sofreu um tombo de 38,3% em relação a igual período do ano passado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões de altas. Apagando ganhos do começo dos negócios, o S&P/ASX 200 fechou em queda de 5,30% em Sydney, a 4.842,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.