Princesa Mako, do Japão, se casa com plebeu e deixa família imperial

A princesa Mako, sobrinha do imperador Naruhito, do Japão, se casou com um plebeu nesta terça-feira (26), e deixou de pertencer à família real. As informações são do g1.

Sem cerimônia especial, a união de Mako e Kei Komuro aconteceu às 11h (23h de segunda, no horário de Brasília), e teve apenas a assinatura de um registro oficial de casamento.

O mesmo documento também confirmou que Mako deixa de pertencer à família imperial, e agora passa a se chamar Mako Komuro. Além de não ter festa, a princesa também abriu mão do dote que receberia por deixar o título, equivalente a mais de R$ 5 milhões.

Em uma entrevista coletiva após o casamento, Mako se desculpou por qualquer problema que seu casamento possa ter causado, e disse entender que as pessoas têm opiniões diferentes sobre o assunto.

O noivo também se desculpou, disse que ama a ex-princesa e que a apoiaria por toda a vida. O casamento dos dois virou alvo de protestos e levou Komuro a deixar o país e ao adiamento da celebração.

Tudo começou por conta da mãe do noivo, que havia recebido um empréstimo de 4 milhões de ienes (cerca de R$ 200 mil) de um ex-noivo, usados para financiar os estudos do filho, e teria devolvido o dinheiro.

A mãe de Komuro disse que acreditava que a quantia tinha sido um presente, e seu filho se ofereceu para pagar sua dúvida, porém não foi o suficiente para acalmar os ânimos da opinião pública, que passou a rejeitar o casamento de Mako e Komuro, alegando que um membro da família imperial deveria manter uma reputação imaculada.

Após casados, os noivos vão se mudar para os Estados Unidos, onde Komuro passou a morar após ter deixado o Japão.

