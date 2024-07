Princesa Kate vai à final masculina de Wimbledon, e William prestigia decisão da Eurocopa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2024 - 8:56 Para compartilhar:

O final de semana esportivo na Europa vai dividir as atenções do príncipe de Gales, William, e da princesa Kate. Presidente da Federação Inglesa de Futebol, William vai acompanhar a decisão da Eurocopa na Alemanha entre Espanha e Inglaterra neste domingo, enquanto Kate vai assistir à partida entre Carlos Alcaraz e Nova Djokovic na final masculina de Wimbledon.

Patrona do All England Club desde 2016, com funções cerimoniais que incluem a entrega do troféu do vencedor após cada final de simples masculina e feminina, Kate fará uma rara aparição pública após seu diagnóstico de câncer.

A princesa não comparecerá à final feminina deste sábado entre a italiana Jasmine Paolini e a checa Barbora Krejcikova. A organização de Wimbledon anunciou que o troféu do vencedor será entregue por Deborah Jevans, presidente do All England Club.

Kate fez apenas uma aparição pública desde que anunciou, em março, que havia sido diagnosticada com câncer. Ela participar do desfile de aniversário do rei Carlos III, no mês passado. Em comunicado antes do evento, ela anunciou que estava “fazendo bons progressos”, mas ainda tinha “dias bons e dias ruins”.

O príncipe William tem sido presença regular nas finais de Wimbledon. Camilla, esposa do Rei Carlos III, visitou o All England Club na quarta-feira.