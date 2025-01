Princesa Kate diz que seu câncer está ’em remissão’

A princesa Kate Middleton anunciou, nesta terça-feira (14), que seu câncer “está em remissão” após visitar, com seu marido, o príncipe William, o hospital oncológico de Londres onde foi tratada.

“É um alívio estar em remissão e continuo focada na recuperação”, publicou a princesa de Gales no Instagram, junto com uma foto de sua visita ao Royal Marsden Hospital.

“Como qualquer pessoa que tenha sido diagnosticada com câncer sabe, leva tempo para se ajustar a uma nova normalidade. No entanto, estou ansiosa para um ano gratificante pela frente”, acrescentou a esposa do príncipe William nas redes sociais.

Kate, que completou 43 anos em 9 de janeiro, visitou nesta terça-feira o hospital de Londres, onde estava sendo tratada do câncer, para agradecer à equipe e mostrar seu apoio aos pacientes.

Durante a visita, ela elogiou o “trabalho extraordinário” realizado no local.

“Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado”, escreveu em seu Instagram.

“Meus mais sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam em silêncio junto a William e a mim. Não poderíamos ter pedido mais. A atenção e os conselhos que recebemos ao longo desse meu período como paciente foram excepcionais”, acrescentou.

– Patronos do hospital –

A visita ocorreu no momento em que o Palácio de Kensington anunciou que Kate e William se tornaram patronos do hospital.

Como patronos, os membros da família real apoiam mais de 3 mil organizações, incluindo instituições de caridade e hospitais, destacando seu trabalho por meio de visitas.

“Em minha nova função como madrinha do The Royal Marsden, minha esperança é que, ao apoiar pesquisas inovadoras e a excelência clínica, além de promover o bem-estar do paciente e da família, possamos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos os afetados pelo câncer”, disse Kate.

“A princesa queria fazer a viagem para mostrar sua gratidão à equipe incrível, mas também para destacar o atendimento e o tratamento líderes no mundo fornecidos pelo Marsden”, disse um porta-voz do Palácio de Kensington.

Esta é a primeira vez que a família real fornece informações sobre onde Kate foi tratada.

Onipresente na mídia antes do anúncio de sua doença, mas quase invisível depois, Kate anunciou que retomará gradualmente seus compromissos reais.

No início de novembro, o príncipe William, herdeiro do trono, afirmou que o ano passado foi “brutal” e provavelmente “o mais difícil” de sua vida.

Kate anunciou em 9 de setembro o fim de seu tratamento de quimioterapia.

A princesa anunciou seu câncer em 22 de março, sem dar detalhes sobre a natureza da doença, dois meses após passar por uma operação “abdominal” em janeiro, sobre a qual a monarquia britânica também não forneceu detalhes.

Depois de anunciar a doença, apareceu em público pela primeira vez em 15 de junho, na varanda do Palácio de Buckingham, para o desfile de aniversário do rei Charles III.

A segunda aparição pública de Kate aconteceu em 14 de julho, na final do torneio de tênis de Wimbledon, em Londres, vencida pelo espanhol Carlos Alcaraz contra o sérvio Novak Djokovic.

– “Voltar ao trabalho” –

Após concluir a quimioterapia, Kate expressou em setembro seu “desejo de retornar ao trabalho e realizar alguns compromissos públicos nos próximos meses”.

Após esse anúncio, a princesa de Gales e seu marido compareceram, em 11 de outubro, em Southport (noroeste da Inglaterra), a uma homenagem a três meninas que foram esfaqueadas até a morte em julho em um ataque que desencadeou vários dias de tumultos na Inglaterra.

Depois, nos dias 9 e 10 de novembro, ela compareceu a duas cerimônias militares em Londres.

A última aparição pública da princesa foi em 6 de dezembro, no tradicional concerto de canções de Natal na Abadia de Westminster, em Londres, que ela dedicou a todos aqueles que “passaram por momentos difíceis”.

A princesa, que não faz viagens oficiais a outros países desde que foi ao Mundial de Rúgbi na França, há 14 meses, poderá em breve retomar suas viagens ao exterior.

