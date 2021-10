Princesa japonesa Mako supera desafios para se casar e abdica de título

Por Elaine Lies e Kiyoshi Takenaka

TÓQUIO (Reuters) – A princesa japonesa Mako, sobrinha do imperador, casou-se com seu amor de adolescência nesta terça-feira, abdicando de seu título real e dizendo que está determinada a construir uma vida feliz com seu marido “insubstituível” depois de um noivado tumultuado.

Em uma coletiva de imprensa com o cônjuge plebeu Kei Komuro marcada por uma sinceridade incomum na família real do Japão, Mako disse que seu casamento com Komuro foi inevitável, apesar da oposição generalizada a ele.

Agora conhecida como Mako Komuro, ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) no início deste ano na esteira de um noivado assolado por um escândalo financeiro, uma vigilância midiática intensa e uma separação de três anos do noivo.

“Kei é insubstituível para mim. Para nós, o casamento é uma escolha necessária para viver estimando nossos corações”, disse Mako na coletiva de imprensa.

Ela disse que reportagens “incorretas” sobre seu novo marido lhe causaram “muito medo, tensão e tristeza”.

“O fluxo de críticas arbitrárias às ações de Kei, além de uma especulação unilateral que ignorou meus sentimentos, fez falsidades de alguma forma parecerem a realidade e se tornarem uma história não-provocada que se espalhou”, acrescentou ela.

Os dois jovens de 30 anos se casaram de manhã depois de uma autoridade da Agência da Casa Imperial (IHA), a cargo do cotidiano da família, apresentar documentos a um cartório local que registrou o matrimônio.

